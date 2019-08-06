Луценко рассказал о 15 уголовных делах против него

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует против него от 5 до 15 уголовных дел. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ему часто приходится ходить на допросы и давать показания.

Он отметил, что это нормальная практика в правовом государстве.

При этом он не уточнил, какие именно дела против него ведутся. В то же время, он подчеркнул, что в его действиях нет состава преступления.

Ранее Луценко рассказал о статусе экс-главы Украины Петра Порошенко в уголовных делах.