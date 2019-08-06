Зеленский потребовал от участников «нормандского формата» возобновить переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников «нормандского формата» — Россию, Францию, ФРГ и Украину — как можно скорее собраться для возобновления переговоров, о чем написал на своей странице в фейсбуке.

На такое заявление его подтолкнула гибель четырех украинских силовиков в результате обстрела их позиций в Донбассе. По мнению лидера, данный ситуация нацелена на подрыв перемирия, и торможение переговорного процесса «нормандского формата».

В связи с этим он призвал его участников данного собраться как можно быстрее и возобновить обсуждение.

В своей публикации он подчеркнул, что Украина стремится к миру.

Ранее соратник Зеленского призвал наказывать за переговоры с Россией.