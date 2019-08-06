Коломойский рассказал о шутках в переписке с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они присылают друг другу шутки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим», — заявил бизнесмен.

Коломойский поделился, что, например, вчера Зеленский прислал ему ссылку на собственный пост в фейсбук. Сам же он недавно отправил украинскому лидеру фрагмент из советского киножурнала «Фитиль».

По словам Коломойского, раньше они общались по телефону раз в две недели и регулярно виделись раз в два месяца. Сейчас же общение стало редким из-за занятости Зеленского.

Ранее Коломойский рассказал о переговорах о работе с Соловьевым.