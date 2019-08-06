The Hill: у Трампа возникли проблемы с женщинами-избирательницами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/299/10248299/2016-10-13T023137Z_1143612940_S1BEUGQSBHAA_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP-pic905-895x505-84076.jpg">

Опрос, проведенный в США среди женщин-специалистов, которые участвуют в выборах и проживают в пригороде колеблющихся штатов, показал, что продолжающаяся тенденция женщин голосовать против представителей Республиканской партии может оказаться проблемой для президента Дональда Трампа во время избирательной кампании 2020 года, пишет The Hill.

Как отмечается, белые женщины-избиратели имели для победы политика в 2016 году решающее значение. Они помогли ему взять верх в штатах Ржавого пояса и оказаться в Белом доме. Однако опрос женщин в пригородах Филадельфии, Детройта, Денвера и Милуоки показал, что в настоящее время почти все они в смятении или еще хуже воспринимают оскорбительные расистские заявления Трампа и его непрезидентское поведение.

Газета замечает, что у обеих партий среди кандидатов на пост президента в 2020 году есть женщины, например, у демократов – сенаторы Элизабет Уоррен или Камала Харрис. Многие мужчины, которые участвуют в президентской гонке, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, говорили о том, что хотят видеть женщину на посту вице-президента. Существует предположение, что Трамп может заменить занимающего эту должность в настоящее время Майка Пенса бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли. По мнению одного из экспертов, Трампу поздно менять свою «политическую личность», но он может уменьшить антипатию к себе при помощи такого назначения.