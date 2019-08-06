В партии Зеленского предложили олигархам дополнительно финансировать депутатов

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если украинские олигархи хотят влиять на политику, то они должны наполнять этот фонд, чтобы все депутаты Рады получали одинаково высокие зарплаты.

Он также заявил, что способом повышения доходов депутатов может также стать увлечение соответствующих субсидий из бюджета.

Дубинский отметил, что если это будет общий государственный фонд, то олигархи не будут выдвигать никаких личных требований. В этом случае будут действовать единые правила для всех.

Депутат отметил, что нынешней зарплаты ему не хватает, так как он должен ежемесячно платить зарплату помощникам и арендовать офисы в нескольких населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского заявил о негативном влиянии российских соцсетей на украинцев.