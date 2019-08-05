В Совфеде отреагировали на ситуацию с выходом США из ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение США в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает RT.

По его мнению, российская сторона до последнего призывала к сохранению договора. Сенатор пояснил, что разрыв соглашения представляет опасность для мирового сообщества, и Россия пытается всячески донести это до других стран.

«После выхода американцев из договора мир станет более опасным... Соединенные Штаты преследуют свои цели под надуманными поводами», — заявил Цеков.

Ранее Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД.