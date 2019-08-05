Путин нашел угрозу глобальной безопасности в действиях США по договору о вооружении

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США, повлекшие за собой ликвидацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут иметь последствия. Об этом передает РИА «Новости»

Путин отмечает, что действия США неизбежно приведут к нарушению «всей несущей конструкции глобальной безопасности».

Российский лидер заявляет, что это может произойти с договорами о стратегических наступательных вооружениях и о нераспространении ядерного оружия.

Ранее российский президент сделал заявление насчет обязательств России по ДРСМД.