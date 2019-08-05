Путин высказался насчет обязательств России по договору о вооружении

Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу обязательств России в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам Путина, Россия не будет отказываться от своих односторонних обязательств, касательно выполнения договора.

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», – прокомментировал Путин.

Российский лидер поясняет, что это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Как отмечает Путин, российская сторона не будет их развертывать в тех регионах, в которых не появится данное вооружение американского производства.

Ранее президент России заявил, что США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.