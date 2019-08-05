Путин высказался насчет обязательств России по договору о вооружении

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу обязательств России в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам Путина, Россия не будет отказываться от своих односторонних обязательств, касательно выполнения договора.

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», – прокомментировал Путин.

Российский лидер поясняет, что это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Как отмечает Путин, российская сторона не будет их развертывать в тех регионах, в которых не появится данное вооружение американского производства.

Ранее президент России заявил, что США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.