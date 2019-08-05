Путин: Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ракетного договора

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Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД, заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ не может довольствоваться «ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии».

Выход США из договора может возобновить гонку вооружений.

2 августа прекратил свое действие ДРСМД. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Российская сторона все обвинения отвергает.