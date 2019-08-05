Путин: Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ракетного договора

Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД, заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ не может довольствоваться «ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии».

Выход США из договора может возобновить гонку вооружений.

2 августа прекратил свое действие ДРСМД. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Российская сторона все обвинения отвергает.