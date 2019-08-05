Путин: США разрушили один из основных документов по контролю над вооружением

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Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

В пресс-службе Кремля рассказали о том, что президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с членами Совета безопасности России и обсудил на нем односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский глава заявил, что США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.

Путин отметил, что такой шаг серьезно осложнил ситуацию в мире.

Президент России подчеркнул, что эти действия породили фундаментальные риски для всех.

Ранее сообщалось, что заместитель главы МИДа Сергей Рябков назвал США могильщиками ДРСМД.