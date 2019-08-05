Трамп призвал принять закон о проверке покупателей оружия

Президент США Дональд Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия после инцидентов со стрельбой в Техасе и Огайо. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, США не может допустить того, чтобы жертвы стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне погибли напрасно. Он отметил, что республиканцы и демократы должны объединиться, чтобы принять закон о проведение предварительных проверок биографических данных покупателей перед продажей им оружия.

Трамп заявил, что этот законодательный акт можно соединить с иммиграционной реформой. По мнению лидера США, трагические события со стрельбой должны привести к чему-то хорошему.

Ранее сообщалось о массовой стрельбе в США. В результате трех атак погибли 29 человек.