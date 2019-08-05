Из-за предложенной главе офиса Зеленского взятки завели дело, узнали СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело по факту предложения щдачи взятки руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что Богдану предлагалась взятка в размере $20 млн.
Уточняется, что уголовное производство было открыто еще в четверг 1 августа.
Дело возбуждено по статье «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».
Ранее сообщалось, что в украинских СМИ появилась информация об отставке главы офиса президента Украины Владмира Зеленского.