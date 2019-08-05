Из-за предложенной главе офиса Зеленского взятки завели дело, узнали СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/12368755/upload-06-pic905-895x505-80137.jpg">

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело по факту предложения щдачи взятки руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что Богдану предлагалась взятка в размере $20 млн.

Уточняется, что уголовное производство было открыто еще в четверг 1 августа.

Дело возбуждено по статье «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

Ранее сообщалось, что в украинских СМИ появилась информация об отставке главы офиса президента Украины Владмира Зеленского.