Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране. Об этом сообщает Fox News.
По словам главы государства, власти Соединенных Штатов «возьмутся за эту проблему».
Он отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует на протяжении многих лет, и что с этим необходимо покончить.
«Ненависти нет места в нашей стране... Многие вещи делаются прямо сейчас», — подчеркнул Трамп.
За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.
Ранее эксперт рассказал про проблему массовых расстрелов в США.