Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране. Об этом сообщает Fox News.

По словам главы государства, власти Соединенных Штатов «возьмутся за эту проблему».

Он отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует на протяжении многих лет, и что с этим необходимо покончить.

«Ненависти нет места в нашей стране... Многие вещи делаются прямо сейчас», — подчеркнул Трамп.

За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.

Ранее эксперт рассказал про проблему массовых расстрелов в США.