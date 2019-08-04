Путин принес Трампу соболезнования из-за стрельбы в США

Президент России Владимир Путин отреагировал на трагические происшествия в американских штатах Техас и Огайо. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Отмечается, что в своем послании российский лидер принес соболезнования президенту США Дональду Трампу по поводу трагических инцидентов со стрельбой в городах Эль-Пасо и Дейтон.

Как известно, в ходе происшествия в Дейтоне погибли 10 человек, включая стрелка. В результате стрельбы в Эль-Пасо умерли 20 человек.

Ранее Трамп рассказал о работе правоохранительных органов после стрельбы в американских штатах Техас и Огайо.