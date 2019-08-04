Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже

На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, он умер 4 августа, в воскресенье. Он был известен как правая рука генсека компартии Кампучии и лидера красных кхмеров Пол Пота, правившего в Камбодже с 1975 по 1979 годы. В партийной иерархии Нуон Чеа был известен, как Брат номер два.

Согласно имеющейся информации, он отбывал пожизненный срок за военные преступления и преступления против человечности и скончался к тюрьме.

Правление Пота сопровождалось массовыми репрессиями и голодом и привело к гибели от 1 до 3 млн человек.