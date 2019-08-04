Депутат Госдумы прокомментировал высказывания Помпео о возвращении Крыма

В Госдуме ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата от крымского региона Руслана Бальбека.

По его мнению, высказывание Помпео выражает позицию Вашингтона, которая обусловлена желанием США снизить влияние России на международные политические процессы. Он также подчеркнул, что Америка из всех сил пытается вернуть себе роль мирового жандарма.

«Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, то Вашингтон с этим не согласится», — рассказал Бальбек.

Ранее Помпео сделал заявление по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.