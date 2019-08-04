Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает Ansa.

«Я снова буду продолжать работать, чтобы иметь хорошие отношения с Россией», — сказал Сальвини.

Он также охарактеризовал президента России Владимира Путина.

«Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», — заявил Сальвини.

Следом он также похвалил президента США Дональда Трампа, лидера Бразилии Жаира Болсонару, и главу Венгрии Виктора Орбана.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что не брал «ни рубля, ни литра водки» от России.