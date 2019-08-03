Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

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Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал «Цензор».

По его словам, украинское государство намеревалось оплатить членские взносы в организацию сверх нормы, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в ПАСЕ.

Журналистка напомнила, что Киев заплатил $400 тыс., что являлось больше обычной суммы, чтобы побудить другие страны к такому же шагу и доказать, что организация способна выжить и без взносов со стороны России. Однако ни одно государство не поддержало инициативу Украины.

Кулеба отметил, что это связано с жесткой позицией генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который постарался пресечь подобные инициативы.

Он пояснил, что, когда генсек занял такую жесткую позицию, то страны отказались поддерживать Украину в ее намерении.

Политик также выразил сожаление, что украинское государство потратило «очень большую сумму».

Ранее глава ПАСЕ отреагировала на возвращение России.