Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, мама звонит ему каждодневно.

«Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что мама ему звонит как минимум раз в день и обижается, когда он не берет трубку.

Глава государства уточнил, что родители прилетят к нему после 9 августа.

Ранее СМИ назвали зарплату Зеленского.