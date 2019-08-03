Путин ратифицировал соглашение с КНР по спутниковым системам

Президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации международного правового соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере применения глобальных навигационных спутниковых систем в мирных целях. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что в документе прописаны детали взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также их функциональных дополнений.

Кроме того, в утвержденном соглашении говорится о обмене опыта в области гражданского применения спутниковой навигации.

Стало известно, что в документ еще включены положения об охране интеллектуальной собственности и о сотрудничестве по разработке и производству навигационного оборудования.

Ранее Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС.