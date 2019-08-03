Агентство по развитию США проведет тренинг для депутатов Рады
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Американское агентство по международному развитию USAID собирается провести тренинг для депутатов Верховной рады Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что тренинг будет проходить в течение двух дней.
Уточняется, что программа нацелена на впервые избранных депутатов.
Заявляется, что участники тренинга получают знания о правовой основе и форме работы депутата Украины.
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины Владимира Зеленского назвал сроки формирования нового правительства.