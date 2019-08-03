Агентство по развитию США проведет тренинг для депутатов Рады

Американское агентство по международному развитию USAID собирается провести тренинг для депутатов Верховной рады Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что тренинг будет проходить в течение двух дней.

Уточняется, что программа нацелена на впервые избранных депутатов.

Заявляется, что участники тренинга получают знания о правовой основе и форме работы депутата Украины.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины Владимира Зеленского назвал сроки формирования нового правительства.