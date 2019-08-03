Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что американский и российский глава отметили необходимость в скором времени назначить нового кандидата на представительскую должность.

Заявляется, что имена претендентов на место посла, которым пока является Джон Хантсман, не назывались.

Госдепартамент США также не дал комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.