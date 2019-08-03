Трамп заявил об исчезновении препятствия для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет иметь хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что США прикладывают для этого усилия.

Трамп отметил, что этот процесс был затруднен расследованим «российского вмешательства» спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Но было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — заявил Трамп.

Ранее Трамп приветствовал решение суда закрыть дело, инициированное Демократической партией. Она обвинила штаб президента в сговоре с Россией.