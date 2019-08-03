Трамп заявил о возможности нового ядерного соглашения с Россией и Китаем

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут достичь новых договоренностей, предусматривающих ограничение и сокращение ядерных вооружений, передает ТАСС.

По словам лидера, возможно заключение такого пакта, от чего выиграл бы весь мир. Он подчеркнул, что верит в то, что это может произойти.

«Я обсуждал это с президентом Путиным. Я также обсуждал это с Китаем», — сказал Трамп.

Он заметил, что обе стороны с воодушевлением отреагировали на инициативу США. Трамп рассказал, что США и Россия могут сократить часть арсенала ядерных вооружений, а на каком-то этапе к договоренностям сторон может подключиться КНР.

Ранее США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.