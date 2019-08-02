Трамп рассказал о намерении договорится с Россией и Китаем по ядерному соглашению

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся договорится с Москвой и Пекином о новом ядерном соглашении, передает РИА «Новости».

«Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых (ядерных вооружений - ред.), мы избавились от некоторых. Вероятно, нам нужно будет добавить Китай», — сказал он.

По его словам, США «хотят подключить Китай в какой-то момент» к переговорам по новому соглашению.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не обеспокоен возможностью гонки вооружений с Россией.

Такое заявление было сделано после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).