Посольство США предупредило об опасности поездок на Украину

Посольство США предупредило своих граждан об опасности пребывания на территории Украины в связи с активностью боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ — ред.). Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

ИГ и другие экстремистские группы, как правило, используют периоды праздников для продвижения своей повестки и проведения атак. <…> В августе состоится исламский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа)», — говорится в сообщении.

Американских граждан призвали быть бдительными и остерегаться мест массового скопления людей и общественных мероприятий во время пребывания на территории Украины.

Ранее ФСБ сообщило, что террористы из ИГ сотрудничают с СБУ и «Правым сектором» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.