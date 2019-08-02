Трамп поговорил с Джонсоном по телефону

Американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с премьером Британии Борисом Джонсоном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, оба политика обсудили в телефонном разговоре торговлю и безопасность.

Уточняется, что речь идет сотовом стандарте 5G, а также вопросе глобальной безопасности.

Кроме того, глава Соединенных Штатов подтвердил, что надеется встретиться с Джонсоном на саммите G7, который состоится 24-26 августа во Франции.

Ранее сообщалось, что Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону.