Путин встретился с врио главы Астраханской области

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Астраханской области Игорю Бабушкину обратить внимание на необходимость создания мобильных медицинских пунктов в регионе, сообщает ТАСС.

«Мобильные пункты обязательно нужно тоже создавать», - сказал глава государства во время рабочей встречи с Бабушкиным.

Врио губернатора ответил, что такая работа уже запланирована.

Он добавил, что в регионе будут построены корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера. «Но там потребуется еще и оборудование», - заметил Путин. «Совершенно верно, поэтому по одному из объектов нам необходима корректировка проекта, - согласился Бабушкин. - Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера».

Врио главы региона признал, что в сфере первичного здравоохранения «дела обстоят не очень хорошо».

«Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населенных пунктах, - пояснил он. - Нам необходимо дополнительно построить ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты] в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения».

«Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить», - добавил Бабушкин. Путин обратил внимание, что необходимо не только строить новые объекты, но и реконструировать старые.

Бабушкин сообщил также, что у населения региона есть большой запрос на новые объекты культуры. «Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, еще 50 - 60-х годов постройки в большинстве случаев», - констатировал он.