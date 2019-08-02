Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС

Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Республики.

Юн Сун Гу выразил глубокое сожаление в связи с ситуацией с вторжением российского военного самолета в воздушное пространство Кореи и попросил российскую сторону принять меры, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций. Он также поблагодарил Россию за возвращение двух южнокорейских членов экипажа с российского судна, задержанного в Северной Корее.

Моргулов отметил необходимость расследования этого инцидента со стороны военных ведомств обеих стран. Он также предложил Южной Корее поддерживать тесные контакты, чтобы этот инцидент не навредил сотрудничеству между странами.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Южной Кореи стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.