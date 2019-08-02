Экс-президент Украины предложил провести круглый стол по минским соглашениям

Первый украинский лидер Леонид Кравчук заявил, что необходимо провести круглый стол, на котором будут обсуждаться вопросы по минскому соглашению. Об этом сообщает «112 Украина».

По его мнению, национальный круглый стол нужен, так как соглашения не выполнялись пять лет. Он посоветовал отобрать для рассмотрения важные пункты документа.

Он добавил, что структура и статус соглашений сами по себе не несут обязательств за дела.

«Поэтому мое мнение: провести национальный круглый стол, пока что на Украине», — подчеркнул Кравчук.

Ранее сообщалось, что бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.