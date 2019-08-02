Кличко намерен обжаловать свое возможное увольнение с поста главы КГГА

Киевский мэр Виталий Кличко считает незаконным свое потенциальное увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и намерен его обжаловать. Об этом сообщает телеканала «112 Украина».

По словам мэра, его гипотетическое увольнение является неконституционным и нарушает закон.

Кличко заявил, что он обратится за помощью к европейским партнерам, если это потребуется.

Он также подчеркнул, что прежде всего для него важно не кресло, а соблюдение права граждан на избрание власти.

Ранее стало известно, что «Слуга народа» инициирует законопроект, который разделит должности мэра Киева и председателя КГГА. В настоящее время обе должности занимает Кличко.