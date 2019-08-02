Кличко намерен обжаловать свое возможное увольнение с поста главы КГГА
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Киевский мэр Виталий Кличко считает незаконным свое потенциальное увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и намерен его обжаловать. Об этом сообщает телеканала «112 Украина».
По словам мэра, его гипотетическое увольнение является неконституционным и нарушает закон.
Кличко заявил, что он обратится за помощью к европейским партнерам, если это потребуется.
Он также подчеркнул, что прежде всего для него важно не кресло, а соблюдение права граждан на избрание власти.
Ранее стало известно, что «Слуга народа» инициирует законопроект, который разделит должности мэра Киева и председателя КГГА. В настоящее время обе должности занимает Кличко.