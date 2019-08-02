Медведев высказался насчет протеста Японии из-за визита на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Японии из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА «Новости».

На вопрос, взволнован ли кабинет министров протестом Японии из-за посещения Курил, премьер ответил «конечно, нет».

По мнению Медведева, Курильские острова, входящие в состав Сахалинской области, являются субъектом Российской Федерации, поэтому проблем по поводу их посещения возникать не может.

Медведев подчеркнул, что российские чиновники посещают и Курильские острова, и любые другие субъекты России без согласования с какими бы то ни было странами «при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи».

Ранее Медведев прилетел на Курильские острова.