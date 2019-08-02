Медведев: связь незаконных вырубок леса с пожарами в лесах РФ проанализируют

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в стране исследуют возможную связь пожаров в российских лесах с незаконной вырубкой лесов. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев, отвечая на вопрос журналистов о том, если ли связи несогласованной вырубки лесов с пожарами, рассказал, что это только предстоит выяснить.

«Это невозможно предполагать», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в настоящее время такая точка зрения о случившемся действительно существует и ее подвернут анализу. По его словам, изучением версии займутся правоохранительные органы и специальные надзорные службы.

Ранее сообщалось, что Медведев заявил о конфискации в бюджет техники для незаконной рубки лесов.