МИД Японии выразил сожаление из-за поездки Медведева на Курильские острова

Японский МИД заявил, что поездка российского премьера Дмитрия Медведева на курильский остров Итуруп «ранит сердца японских граждан», поэтому страна выражает крайнее сожаление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

В тексте говорится, что поездка Медведева разнится с позицией властей Японии по вопросу Курильских островов.

«Подобная поездка... заслуживает крайнего сожаления», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Медведев прилетел на Курильский остров.

Вопрос принадлежности Южных Курил вновь актуализировался после того, как президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.