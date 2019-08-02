СМИ рассказали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России связанных с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года.

Уточняется, что демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали американского главу ввести второй пакет санкций против России.

Заявляется, что второй пакет санкций по делу Скрипалей был подготовлен в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2».