Трамп попросил страны ЕС взять обратно боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что такие действия будут предприняты, если европейская сторона откажется их забирать.

Трамп подчеркнул, что США удерживают тысячи боевиков.

Он подчеркнул, что Вашингтон желает, чтобы Европа забрала террористов.

Ранее сообщалось, что Трамп настроен на новые переговоры с КНДР, несмотря на ракетные пуски.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России