Медведчук отреагировал на слова Порошенко об отсутсвии влияния

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведчук заявил, что слова Порошенко являются бредом.

Представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» добавил, что никогда в жизни не опускал ни перед кем голову.

Он также назвал бывшего главу Украины ничтожеством и подчеркнул, что перед ним бы точно не стал опускать головы.

Медведчук выразил желание отстаивать свою политическую позицию, с которой, по его мнению, боролась украинская влась во главе с Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко выяснил причины провала на выборах в Раду.