Медведчук отреагировал на слова Порошенко об отсутсвии влияния
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медведчук заявил, что слова Порошенко являются бредом.
Представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» добавил, что никогда в жизни не опускал ни перед кем голову.
Он также назвал бывшего главу Украины ничтожеством и подчеркнул, что перед ним бы точно не стал опускать головы.
Медведчук выразил желание отстаивать свою политическую позицию, с которой, по его мнению, боролась украинская влась во главе с Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко выяснил причины провала на выборах в Раду.