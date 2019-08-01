Кличко допросили по делу о земельных махинациях

Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщила о том, что мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о махинациях с землей. Об этом информирует «Украинская правда».

Иванова сообщает, что Кличко допросили в качестве свидетеля.

Как известно, процедура прошла в рамках следствия по уголовному делу о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.

Ранее стало известно, что дело о махинациях с землей было возбуждено после заявления адвоката Марины Париновой, которая была партнером юриста Андрея Портнова. В свою очередь, он являлся замглавой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.