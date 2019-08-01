Эксперт прокомментировал ужесточение визовых требований Финляндией

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал сообщение о том, что Финляндия ужесточит визовые требования в отношении россиян, сообщает RT.

По словам эксперта, ничего страшного не произошло.

Солонников пояснил, что данная мера является не просто ужесточением требований для россиян. Это подведение к единому стандарту Евросоюза общих требований по выдаче шенгенских виз.

«Раньше Финляндия по-своему относилась к тому, как выдавать шенгенские визы», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян.