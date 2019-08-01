Медведчук высказался насчет мира на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал позицию окружения президента Украины Владимира Зеленского насчет достижения мира на Украине. Об этом он написал в своем твиттере.

По его мнению, к миру Украине не удастся приблизиться из-за позиции окружения Зеленского.

Как отмечает Медведчук, это может произойти, если окружение украинского президента продемонстрирует свою приверженность минским договоренностям только из-за того, что к ним привязаны санкции против России.

Ранее Виктор Медведчук назвал примерные сроки, за которые могут реализовать мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отмечает, что этого можно добиться за срок от 6 до десяти месяцев.