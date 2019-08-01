Жук на голове Трампа вызвал смех у пользователей Сети

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа после его речи перед сторонниками в штате Виргинии. Об этом передает издание The Independent.

Видео с инцидентом уже попало в сеть.

Сообщается, что лидер США не почувствовал жука, который ползал по голове и волосам в ходе его выступления.

Как стало известно, пользователи социальной сети отметили этот инцидент в твиттере. Некоторые из них с иронией заявили, что Трамп был под прослушкой.

Ранее президента США высмеяли на Генассамблее ООН.