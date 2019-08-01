Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative

Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.

В материале отмечается, что Европа и США могут при этом оказать содействие. Положить конец нужно и набирающей обороты холодной войне между американской и российской сторонами, поскольку она не соответствует интересам двух стран. Оба государства несут ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Россию автор винит в ситуациях с Сирией и Венесуэлой, а сами США в том, что намеренно вводили Москву в заблуждение по поводу планов по расширению НАТО, проигнорировали ее интересы на Балканах, а также при помощи влияния и денег оставили во главе государства Бориса Ельцина, что отрицательно сказалось на российской экономике. В настоящее время стороны подошли к тому, чтобы стать врагами. При этом антироссийские санкции США не увенчались успехом, а Россия сблизилась с Китаем для совместного противодействия США.

По мнению автора, избрание Зеленского дает Украине, США и Европе шанс восстановить отношения с российской стороной. Для этого нужен компромисс: альянс должен дать понять, что расширение его границ кончено, и переориентироваться на возобновление связей с Россией; необходимо исполнение Минских соглашений; наложенные Западом на Россию санкции должны быть отменены; российская сторона должна прекратить дальнейшее вмешательство в политику Европы и США; Украина должна получить возможность выстраивать отношения с любыми партнерами; вопрос о статусе Крымского полуострова нужно отложить.