МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири. Об этом передает РИА «Новости».

Такое заявление Захарова сделала на брифинге.

По ее словам, Россия расценивает такой жест со стороны США, как шаг к восстановлению диалога.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Разговор прошел по инициативе американской стороны. Трамп предложил помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Путин отметил, что подобная инициатива является залогом восстановления полноформатных двухсторонних отношений.