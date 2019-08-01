Депутат Госдумы назвал действия властей Украины зондированием почвы Москвы

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что действия украинских властей похожи на желание прочувствовать почту России, чтобы понять реакцию страны и разработать новую информационную политику в отношении российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, украинские политики из окружения главы Украины Владимира Зеленского очень часто делают противоречивые заявления в адрес России. Эти действия означают то, что украинская сторона «зондирует почву», чтобы понять, где Москва готова промолчать, а где находятся «красные лини».

«Для Зеленского сегодня одна из главных целей — удержаться на плаву», — предположил Бальбек.

Он добавил, что для достижения своей цели Зеленский создать четкий механизм заявлений и комментариев, который позволит ему лавировать на украинском информационном поле.