Комитет Сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2»

Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

Во время голосования 20 сенаторов выступили «за» введение санкций, и лишь два «против». Теперь законопроект будет передан главе сенатского большинства, который назначит дату голосования в Сенате. Если и там будет получено одобрение, его доставят в Палату представителей, а затем на подпись лидеру США Дональду Трампу.

По имеющейся информации, документ запретит въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.

Эксперты отмечают, что под это описание попадает не только «Северный поток — 2», но и участники «Турецкого потока».

Ранее сообщалось, что друг Трампа препятствует санкциям по «Северному потоку 2».