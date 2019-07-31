Молдавия планирует обсудить с Россией поставки газа

Премьер-министр Молдавии Майя Санду планирует встретиться с премьером России Дмитрием Медведевым для обсуждения темы поставок газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также будет поднят вопрос об экспорте молдавских товаров на территорию России.

Уточняется, что визит в Россию Санду планирует совершить в сентябре.

Она выразила надежду на то, что странам после переговоров удастся избавиться от тарифных барьеров в области экспорта.

Ранее сообщалось, что в Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников.