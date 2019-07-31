В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17

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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает дипломат, точки зрения по крушению самолета у России и Малайзии схожи.

По его словам, участникам расследования нужно быть максимально беспристрастными.

При этом Абдалла просит дать малайзийской стороне возможность изучить все материалы дела.

Также глава ведомства призвал провести открытое расследование трагедии.

Ранее рассказывали о том, почему Нидерландам не нужны доказательства по МН17.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.