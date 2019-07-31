В Госдуме оценили вступивший в силу закон об ипотечных каникулах
В Госдуме положительно встретили закон об ипотечных каникулах, который вступил в силу 31 июля. Об этом рассказал RT зампредседа комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Депутат признался, что считает этот закон очень полезным для общества, так как ипотека может обернутся трагедией, а нововведение поможет россиянам выйти из трудной жизненной ситуации, ничего не потеряв.
«О результативности закона спорить не приходится», — добавил Гутенев.
Он не исключил возможности, что со временем закон, возможно, придется скорректировать.
Ранее сообщалось, что закон об ипотечных каникулах вступил в силу.
Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период длинной в шесть месяцев, в ходе которого они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.