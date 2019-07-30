У Бойко назвали нацеленность Украины в ЕС бутафорией
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Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти Украины выкладывают фотографии с отдыха в соцсети и рассуждают о предстоящих парадах.
«Это все бутафория (курс Украины в ЕС и НАТО). Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан», — заявил он.
По его мнению, власти не занимаются решением реальных проблем граждан.
Ранее сообщалось, что соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы.