У Бойко назвали нацеленность Украины в ЕС бутафорией

Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти Украины выкладывают фотографии с отдыха в соцсети и рассуждают о предстоящих парадах.

«Это все бутафория (курс Украины в ЕС и НАТО). Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан», — заявил он.

По его мнению, власти не занимаются решением реальных проблем граждан.

Ранее сообщалось, что соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы.