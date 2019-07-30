Каких преступников Трамп полностью помиловал, объяснил The National Interest

Обозреватель The National Interest Одри Конклин рассказала о людях, о полном помиловании которых распорядился американский президент Дональд Трамп.

Согласно имеющейся информации, речь идет о пяти преступниках Джоне Ричарде Бубале, Рое Уэйне Маккивере, Родни Такуми, Майкле Тедеско и Чалмере Ли Уильямсе. Были восстановлены их федеральные права, включая право голосовать и носить оружие. В официальном заявлении Белого дома говорится о том, что такое решение глава государства принял после тщательного изучения документов. Согласно материалу, Джон Ричард Бубала в 1990 году ненадлежащим образом использовал федеральную собственность, пытаясь перевезти оборудование из одного города в другой. В настоящее время он является волонтером в медицинском центре обслуживания ветеранов. Рой Уэйн Маккивер был арестован в 1989 году, когда ему было 19 лет, за перевозку марихуаны из Мехико в Оклахому. На протяжении последних 29 лет он принимал участие в благотворительной работе.

Также отмечается, что Такуми был задержан в 1987 году за работу в нелегальном игорном салоне. В течении нескольких лет после ареста о занимался оформлением налоговых деклараций и продолжает работать в этой сфере. Тедеско приговорили в 1990 году за мошенничество и торговлю наркотиками. Он признал свою вину и был помилован предшественником Трампа Бараком Обамой в 2017 году, но из-за канцелярской ошибки мошенничество не было включено в распоряжение о помиловании. Уильямс был осужден за преступления, связанные с огнестрельным оружием. Будучи перевозчиком багажа в аэропорту, он участвовал в краже и продаже оружия из багажа. После помилования эти люди снова становятся полноправными гражданами США.